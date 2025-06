REGIONE CAMPANIA. MARTEDI’ 17 GIUGNO RIUNIONE PER ELEGGERE IL SUCCESSORE DI CALDORO

Con ampio ritardo, legato a motivi burocratici ma anche politici, è stata convocata, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, la riunione di tutti i consiglieri regionali di centro destra, per l’elezione del nuovo Capo dell’Opposizione, il successore di Stefano Caldoro. L’appuntamento è per martedi’ 17 quando tutti i consiglieri di Fratelli d’italia, Lega, Forza Italia e Liste Civiche saranno chiamati a votare per individuare il nome che avrà il compito, per pochi mesi prima dell’appuntamento con le elezioni reginali, di essere formalmente il capo di tutto il centro destra all’interno del Consiglio Regionale della Campania.

