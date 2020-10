CAVA DE’ TIRRENI. FDI AUGURA BUON LAVORO AL SINDACO VINCENZO SERVALLI

“A distanza di quasi un mese dalle elezioni amministrative, si è svolta oggi la proclamazione dei consiglieri comunali eletti e il sindaco Vincenzo Servalli ha nominato finalmente la nuova Giunta Comunale. Ci saremmo aspettati tempi più brevi, vista anche l’ emergenza sanitaria in corso, ma ora tutti possiamo iniziare a lavorare per la nostra Cava de’ Tirreni”.

Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Italo Cirielli e Clelia Ferrara: “I nostri sentiti auguri di buon lavoro al primo cittadino, con la speranza che la grande fiducia che la comunità cavese gli ha accordato venga adeguatamente corrisposta. Per quanto ci riguarda, come Fratelli d’Italia, faremo un’opposizione coerente, vigile, costruttiva e sempre presente, portando all’attenzione dell’assise municipale tutte quelle tematiche che riteniamo debbano essere al centro dell’azione amministrativa e politica della nuova Giunta Comunale: in primis la difesa dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”; il potenziamento del sistema di sicurezza nei quartieri, dal centro alle frazioni alte; la tutela dell’ambiente; la risoluzione delle problematiche legate alla viabilità e ai trasporti; la realizzazione di nuovi luoghi di incontro per giovani e famiglie ecc.. Vigileremo, infine, affinchè non vi siano ombre sull’operato dell’amministrazione comunale di centrosinistra, a tutela della legalità e della massima trasparenza” concludono Cirielli e Ferrara.