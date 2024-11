CAVA DE’ TIRRENI. FRATELLI D’ITALIA AL LAVORO PER IL PROGRAMMA PER LE PROSSIME COMUNALI

Si è riunito, nei giorni scorsi, il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia di Cava de’ Tirreni per discutere di importanti temi nell’ambito del progetto di città che il partito sta elaborando in vista delle prossime elezioni comunali. Durante l’incontro è stato affrontato un nuovo capitolo della bozza di programma, con particolare attenzione alle politiche per il rilancio urbano.

Lo scrive, in una nota, Gianpio De Rosa, Coordinatore Cittadino di FDI Cava de’ Tirreni.

Tra i temi trattati, su iniziativa dei ragazzi di Gioventù Nazionale, hanno trovato spazio le proposte per migliorare la mobilità urbana e le azioni per il sostegno al commercio locale. Gli interventi hanno evidenziato soluzioni concrete e innovative per favorire una città più vivibile e dinamica con attenzione alle esigenze dei cittadini e degli operatori economici. La riunione ha, inoltre, dedicato ampio spazio alle elezioni regionali campane del 2025, con un focus sugli sviluppi e il dibattito sulle candidature, segno di un impegno strategico del partito su scala territoriale. Il confronto si è rivelato ricco di idee e proposte grazie a interventi qualificati e appassionati da parte di tutti i presenti. Il direttivo ha ribadito con determinazione la volontà di proseguire il percorso di crescita del partito, consolidando il radicamento territoriale e incrementando le adesioni. Particolare attenzione è stata posta al dialogo e all’apertura verso gruppi e compagini civiche interessate a condividere un programma di sviluppo per Cava de’ Tirreni insieme alla coalizione di centrodestra.

Fratelli d’Italia di Cava de’ Tirreni conferma così il proprio impegno per una politica partecipata, orientata al

progresso e alla valorizzazione del territorio.