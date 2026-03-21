CAVA DE’ TIRRENI. IL PD ROMPE GLI INDUGI ED ANNUNCIA IL SOSTEGNO AL CANDIDATO SINDACO ACCARINO

Il Partito Democratico di Cava de’ Tirreni, in seguito ad una approfondita analisi e riflessione interna, ritiene che solo un progetto ampio, solido ed ambizioso possa assicurare alla Città una amministrazione capace di soddisfare i bisogni dei cittadini e dare nuova spinta propulsiva al processo di sviluppo portato avanti dalla attuale amministrazione.

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, la Segreteria Cittadina del Partito Democratico di Cava de’ Tirreni.

In quest’ottica, il Partito Democratico sarà protagonista della coalizione di centrosinistra, concretizzando il dialogo iniziato da diversi mesi.

Sosterremo con convinzione la candidatura unitaria del dott. Giancarlo Accarino, persona competente e generosa, figura di garanzia per la coalizione e stimata da tutta la Città. Siamo sicuri che l’esperienza e le capacità del gruppo del Partito Democratico saranno determinanti per il futuro che la nostra Città merita.

Avanti, sempre e solo per Amore di Cava.