“Sto ricevendo molte richieste per un maxi schermo in città per la partita di domani.

Come sta accadendo in molte città italiane, non ritengo, alla luce della situazione attuale, di autorizzare una richiesta del genere.”

Lo annuncia il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.

Mi dispiace molto. Lo metteremo in piazza per i prossimi mondiali.

Forza Italia