CAVA DE’ TIRRENI. PER LE REGIONALI 2025 IL SINDACO SERVALLI VUOLE FARE FUORI IL VICE NUNZIO SENATORE

Il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, sempre piu’ proiettato verso le elezioni Regionali dell’Autunno del 2025, ha chiesto al suo vice Sindaco Nunzio Senatore di rassegnare le dimissioni, per nominare un nuovo Vice Sindaco, di sua stretta fiducia, per poter traghettare il Comune di Cava verso le Comunali dopo le sue dimissioni, necessarie per legge per candidarsi alle Regionali. Una situazione che sta scuotendo gli ambienti politici della cittadina metelliana, dove il Partito Democratico sembra essere sempre piu’ relegato a forza secondaria all’interno della maggioranza di Servalli. Tra l’altro, lo stesso Nunzio Senatore non ha mai nascosto le sue ambizioni per una candidatura alle regionali 2025, dopo aver affrontato una candidatura di servizio alle ultime elezioni Politiche del 2022.

