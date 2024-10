FRANCO ALFIERI IN CARCERE PER INCHIESTA SU CORRUZIONE. ALTRE 5 PERSONE COINVOLTE NELL’INDAGINE

Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 6 indagati a cui risultano contestati a vario titolo i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, procedendo contestualmente al sequestro, nella forma diretta e per equivalente, di un ammontare superiore ai 543.000 euro; in particolare é stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Franco ALFIERI, attuale sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno, nonché la custodia domiciliare nei confronti di Vittorio DE ROSA ed Alfonso D’AURIA, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale della DERVIT spa, Elvira ALFIERI, legale rappresentante della ALFIERI IMPIANTI S.r.l. nonché sorella del sindaco, Andrea CAMPANILE, dipendente del comune di Capaccio facente parte dello staff del Sindaco, e Carmine GRECO, responsabile tecnico del comune di Capaccio nonché RUP dei procedimenti di cui alle contestazioni.

