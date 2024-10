ZONA CONTESTATA PAGANI-SANT’EGIDIO, DEPOSITATA LA LEGGE REGIONALE PER IL REFERENDUM

Visti gli sviluppi della vicenda, mi sono profondamente convinto che quella di affidare ai cittadini e alle cittadine la decisione definitiva su come chiudere questa storia, che si trascina ormai da troppi anni, fosse la soluzione migliore. È, infatti, una strada che dà protagonismo a chi, sulla propria pelle, ha vissuto le conseguenze, talvolta assai delicate, di questa vicenda ed è giusto quindi possa decidere in prima persona. Credo sia, in fin dei conti, una vittoria della democrazia.