CAVA DE’ TIRRENI. RAFFAELE GIORDANO, IL MEDICO CHE HA LA CURA GIUSTA PER IL COMUNE

E’ pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali di Cava de’ Tirreni, insieme a tutto il Centro Destra e ad una serie di movimenti civici che aumentano di giorno in giorno, tanto che proprio il prossimo 22 Febbraio ne sarà presentato un altro pronto a sostenere la sua corsa verso Palazzo di Città: Raffaele Giordano, oggi Consigliere Comunale di opposizione, è il medico che ha la cura giusta per il Comune di Cava de’ Tirreni. Giordano, cardiochirurgo affermato e professore associato della Federico II di Napoli, continua ad ascoltare i problemi dei cittadini, a visitare le frazioni, a mettere insieme i pezzi di un puzzle che, a breve, potrebbero diventare il programma elettorale per il centro metelliano che, proprio in queste ore, vive momenti di grande imbarazzo per la delicata inchiesta giudiziaria che interessa gli ammanchi di cassa ed una serie di pagamenti sui quali la Procura sta indagando.

