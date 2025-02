ROCCAPIEMONTE. L’OPPOSIZIONE: “IL SINDACO PAGANO CHIEDA SCUSA PER I RINCARI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO”

I consiglieri comunali di minoranza ritornano sulla questione degli aumenti e chiedono al sindaco una risposta concreta e non le sue solite farneticazioni.

«Il sindaco di Roccapiemonte continua ad offendere l’intelligenza delle persone, calpestandone la dignità-scrivono in una nota i consiglieri comunali di minoranza Giovanni Adinolfi, Giuseppina Polichetti, Giuseppe Ciancio e Luisa Trezza -.

Non è accettabile che un rappresentante delle istituzioni, dinanzi alle legittime rimostranze delle famiglie, costrette addirittura a privare i loro figli di un servizio importante quale quello della mensa, non potendone sopportare i costi a causa degli aumenti indiscriminati disposti dalla giunta, arrivi a rispondere che per quelli che hanno veramente bisogno provvederà direttamente di tasca propria.

Qui siamo alla follia se non al delirio di onnipotenza. Praticamente chi non andrà a prostrarsi dinanzi a “sua maestà” il sindaco, pagherà il ticket mensa, chi invece lo farà, si vedrà sollevato dei costi.

Ma il sindaco di Roccapiemonte si rende conto di quel che dice?

Invece di raccontare sciocchezze e di farci vergognare tutti per il suo comportamento poco istituzionale, per non dire altro,

CHIEDA SCUSA alle famiglie di Roccapiemonte, soprattutto a quelle i cui figli hanno dovuto subire una discriminazione senza precedenti: sedere a mensa senza pasto e vedere i propri compagni di classe mangiare tranquillamente.

Tutto ciò è davvero vergognoso.

Le famiglie di Roccapiemonte non hanno bisogno dell’ elemosina del primo cittadino bensì di una politica attenta e soprattutto in grado di assicurare i servizi in maniera equa.

Ricordiamo che anche le fasce con reddito bassissimo pagano una cifra altissima e che sono state abolite anche le agevolazioni per secondo e terzo figlio.

Le soluzioni a questo disastro esistono, sindaco non sei capace, dimettiti» -hanno concluso nella nota i consiglieri comunali di minoranza Luisa Trezza, Giuseppina Polichetti, Giovanni Adinolfi e Giuseppe Ciancio.

