ANTONIO D’ALESSIO: “AZIONE E’ RIFERIMENTO DI AREA PRAGMATICA, POPOLARE E RIFORMISTA”

Alla vigilia del Congresso Provinciale di Azione a Salerno, Antonio D’Alessio, deputato del partito di Carlo Calenda, parla del futuro del movimento e di come Azione sarà decisiva per le prossime tornate elettorali.

Onorevole D’Alessio Azione si appresta a celebrare il suo congresso provinciale a Salerno. Un momento di verifica dello stato di salute del partito, dopo la campagna di tesseramento.

“È sempre un momento importante quello della celebrazione di un congresso. Il processo di democrazia interno ad un partito ed il dibattito non possono che accrescere gli stimoli e le opportunità.

Siamo soddisfatti della campagna di tesseramento appena conclusa e siamo orgogliosi di avere un gruppo eterogeneo con dei dirigenti qualificati, amministratori competenti e dei giovani dinamici che studiano ed approfondiscono le tematiche con grande passione.”

All’orizzonte prima le Regionali in Campania, poi le Comunali in centri importanti come Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani, Che ruolo intende recitare Azione ?

“Come sul livello nazionale anche su quello locale Azione si propone come punto di riferimento di un’area pragmatica, popolare e riformista. Nelle varie competizioni elettorali che ci attendono valuteremo chi sostenere sulla base dei programmi proposti e della condivisione di un’idea di società e di comunità avendo come priorità quelli che sono i pilastri di un welfare regionale e cittadino che devono tornare ad essere centrali nelle agende sotto la spinta di un forte rinnovamento della classe dirigente.”