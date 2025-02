Le intenzioni di voto degli Italiani, fotografate dal sondaggio del 10 Febbraio di Youtrend per Sky, segnano l’aumento del distacco in termini percentuali tra Fratelli d’Italia (29,2%) ed il Partito Democratico (22,8%). Ecco il quadro completo per tutti i partiti.

Fratelli d’Italia 29,2%

Partito Democratico 22,8%

Movimento 5 Stelle 11,4%

Forza Italia 8,8%

Lega 8%

Alleanza Verdi Sinistra 6,4%

Azione 2,9%

Piu’ Europa 2,4%

Italia Viva 2,3%

Noi Moderati 0,7%