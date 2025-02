NOCERA INFERIORE. IL BILANCIO 2025 DELLA GIUNTA DE MAIO RIDUCE LA TARI PER I CITTADINI

Arrivano importanti novità dall’approvazione, in giunta, in vista del Consiglio Comunale, del Bilancio di Previsione 2025 da parte dell’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore, guidata dal Sindaco Paolo De Maio.

Innanzitutto, il bilancio 2025 è incentrato su una diminuzione della TARI. Grazie all’accertamento del Settore economico finanziario, si evidenzia che sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario), l’importo massimo da poter fatturare a titolo di TARI per l’anno 2025, a copertura delle spese per la gestione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale, era pari a circa 11.100.000,00 euro. Allo stato, dato atto che le attività poste in essere dall’Ente hanno contratto la spesa per la gestione del servizio di igiene urbana determinandola nuovamente a titolo di TARI per l’annualità 2025 in circa 10.500.000,00 euro, sarà prodotto un risparmio in

bolletta tra il 5 e il 6% a contribuente.

«Grazie alla lungimiranza delle scelte amministrative della maggioranza, al coordinamento con il Settore economico-finanziario e alla collaborazione dell’Ufficio Ambiente – afferma il presidente Massimo Petrosino – siamo riusciti a ottenere un risultato positivo per la comunità, migliorando il servizio di igiene e pulizia della città e generando, al contempo, un significativo risparmio per i contribuenti».

Inoltre, il bilancio 2025 si concentra sul mondo della scuola, prevedendo, per la prima volta, uno stanziamento di ingenti risorse da destinare esclusivamente all’adeguamento degli edifici scolastici, con un importo di 900.000,00 euro, che trova totale copertura nelle casse comunali, come da Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato.

Infine, sono stati adeguati i diritti di segreteria per attività inerenti allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e al Settore Territorio e Ambiente, non modificati dal 2017. «Questo bilancio è incentrato sulle scuole, non solo con la previsione di nuovi asili e nuove mense scolastiche per introdurre e stabilizzare l’offerta del tempo prolungato, obiettivo di mandato, a cui stiamo lavorando dal

nostro insediamento, ma con uno stanziamento significativo per l’adeguamento di tutti i plessi scolastici» spiega l’assessore al bilancio, Clara Cesareo. «Il lavoro per le scuole è al centro dell’azione di questa Amministrazione. Stiamo lavorando per consegnare una città che abbia strutture e servizi adeguati per i nostri alunni e, al contempo, per introdurre nuovi asili nido comunali e nuove mense scolastiche, rafforzando l’offerta del tempo prolungato» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.