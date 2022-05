CAVA DE’ TIRRENI. SERVALLI E DE LUCA: TORNA IL SERENO DOPO LE LITI DEI MESI SCORSI

A conclusione di una serie di interlocuzioni tra l’Amministrazione Servalli, la direzione del Ruggi D’Aragona e la Regione, si è tenuto ieri, venerdì 6 maggio, nel primo pomeriggio, un incontro del Sindaco Vincenzo Servalli, l’Assessore alla Tutela della Sanità Armando Lamberti, la presidente della Commissione Sanità, Paola Landi con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ed il manager dell’azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi D’Aragona, Vincenzo D’Amato, a cui hanno partecipato anche l’On. Piero De Luca e il Segretario cavese del Pd, Massimiliano De Rosa.

Sul tavolo, le problematiche del plesso ospedaliero di Cava de’ Tirreni e le prospettive future, nel quadro del riassetto complessivo dell’Azienda e della redazione del nuovo Atto Aziendale.

Circa sei milioni di investimenti sul nosocomio cavese già deliberati e lavori in corso, questa la base sulla quale si è aperta la discussione.

“È stata una riunione molto importante e proficua – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – un confronto utile per chiarire la posizione dell’Amministrazione e sgombrare il campo definitivamente da ogni preoccupazione sul ruolo che riveste il nostro ospedale su un territorio ben più ampio dei confini della nostra città. Una pietra tombale su chi agita lo spettro, inesistente, della chiusura, e per definire con certezza la pianta dei servizi. Poi c’è il nodo purtroppo del personale, soprattutto per il pronto soccorso, per il quale non si riescono a reclutare medici perché i bandi vanno deserti”.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa congiunta Sindaco Servalli e Direttore generale del Ruggi, D’Amato, per fare il punto sulla situazione del “Maria Incoronata dell’Olmo” e successivamente sarà programmata anche una visita del Governatore De Luca. Intanto, nessuna chiusura del reparto di Chirurgia, riapertura della Rianimazione e nuovi medici in arrivo, oltre a nuove dotazioni strumentali come una Tac di ultima generazione, questi i primi risultati raggiunti, grazie al costante lavoro del Sindaco, dell’Assessore Lamberti e di tutta l’Amministrazione Servalli.

Share on: WhatsApp