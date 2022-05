SOLOFRA, COMUNALI 2022. D’URSO: “DI TATTICISMO MUORE LA CITTA’, NOI CI METTIAMO LA FACCIA”

“Di tatticismo e di attese muore la politica di Solofra, muoiono i cittadini della nostra città e tutte le loro aspettative. Di certo non muore il nostro progetto politico ed amministrativo per i prossimi 5 anni che ci vede, da tempo, in campo, a viso aperto, per spiegare a tutti i nostri concittadini che cosa intendiamo realizzare e costruire nel prossimo quinquennio. La politica che interessa ai cittadini di Solofra non è quella delle lunghe attese, degli ordini da prendere da questa o da quella Segreteria Provinciale di partito: noi siamo riusciti, con un grande lavoro che proseguirà fino al 10 giugno, a parlare a tutti i rioni di Solofra, dal Centro alle Periferie, mettendoci la faccia e spiegando con chiarezza ed onestà le nostre idee”. E’ quanto dichiara Antonello D’Urso, candidato sindaco per le prossime Comunali del 12 Giugno nel Comune di Solofra. “A poco piu’ di un mese dall’appuntamento con il voto per le Comunali, il nostro progetto politico è l’unico in campo, il solo programma chiaro e comprensibile, attuabile e realizzabile perchè guarda agli interessi dei cittadini di Solofra: dalle famiglie agli imprenditori, dai giovani della nostra terra agli anziani che sono la memoria storica della nostra città”

