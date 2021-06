CENTRO DESTRA A NAPOLI: SUL TAVOLO I NOMI DI ZINZI, SARNO, DE STASIO, PAOLUCCI E LONARDO

Un passo in avanti verso la definizione delle candidature alla carica di Sindaco per i Comuni di Salerno, Caserta e Benevento ma ancora nessuna ufficializzazione per i partiti del centro destra che, questa mattina, si sono riuniti a Napoli, nella sede regionale della Lega. Al tavolo Valentino Grant (Lega), Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), Mimmo De Siano (Forza Italia) e Ciro Falanga (Udc).

CASERTA – Per il Comune di Caserta il nome dal quale si parte è quello di Gianpiero Zinzi, attualmente Capogruppo della Lega all’interno del Consiglio Regionale, per il quale tutti i partiti di centro destra hanno espresso un parere favorevole, in vista dell’ok definitivo da parte dei vertici nazionali.

SALERNO – Per il Comune di Salerno l’unico nome al centro della discussione è stato quello dell’avvocato Michele Sarno, che ha già ricevuto l’ok da parte di Fratelli d’Italia, che nel corso della riunione ha fatto registrare anche la apertura da parte di Forza Italia e della Lega. Anche l’Udc di Falanga ha ribadito di voler essere della partita con il centro destra e con il proprio simbolo a Salerno, come nel resto della Campania.

BENEVENTO – Leggermente piu’ complessa la situazione di Benevento dove ci sono ancora tre possibili soluzioni sul tavolo: Paolucci (Fratelli d’Italia), De Stasio (Candidata civica) e Lonardo (Forza Italia).

CASO UDC – Nel corso dell’incontro napoletano il Coordinatore Regionale dell’Udc Ciro Falanga ha preso le distanze dalle dichiarazioni di alcuni esponenti del partito che sarebbero intenzionati, addirittura, a sostenere i candidati di centro sinistra. Nulla esclude, a questo punto, che possano arrivare anche provvedimenti drastici se tutto dovesse proseguire, soprattutto nel Comune di Salerno.