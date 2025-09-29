CENTRO DESTRA, DOPO VITTORIA NELLE MARCHE ARRIVA IL NOME ? O BISOGNA ASPETTARE ANCHE LA CALABRIA?

Il tanto atteso giorno delle elezioni nelle Marche è arrivato, con il centro destra che vinto con la riconferma del Presidente Acquaroli. Un momento atteso non solo dai marchigiani ma anche dagli elettori del Centro Destra della Campania, ai quali è stato garantito che, dopo il voto nelle Marche, ci sarebbe stata la decisione sul nome del candidato o della candidata per la Campania. Intanto, a quanto si apprende, almeno per domani, non è in programma alcun vertice della coalizione di centro destra che deve ancora scegliere i candidati Presidenti per Veneto, Campania e Puglia. Vuoi vedere che tutto viene rinviato alla prossima settimana ovvero dopo le Elezioni Regionali in Calabria ?

Quando mancano meno di due mesi all’appuntamento con le Regionali in Campania, il Centro Destra è ancora alla ricerca del nome da presentare agli elettori contro la candidatura dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.