REGIONALI IN CAMPANIA. SILVESTRO (FORZA ITALIA): “PUNTIAMO A DIVENTARE IL PRIMO PARTITO”

“Telese ha mostrato a tutti il volto migliore di Forza Italia: unità, entusiasmo, partecipazione. Siamo una comunità politica che cresce, radicata nei territori e pronta a raccogliere nuove sfide. In Campania lavoriamo con convinzione per diventare il primo partito della coalizione offrendo una proposta seria, moderata e credibile”.

Lo afferma Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia e vicesegretario regionale.

“A Caserta ad esempio – spiega – stiamo crescendo moltissimo.

Come ha ricordato Antonio Tajani oggi nel centrosinistra il centro non esiste più e molti moderati che non si riconoscono più in questo approccio trovano spazio soltanto in Forza Italia, che è l’unico vero partito di centro. Pur nelle sue diversità il centrodestra rimane unito ma il futuro non si costruisce con le bandierine identitarie: servono responsabilità, visione europea e capacità di governo. È questo il ruolo che Forza Italia sta svolgendo e che continuerà a svolgere con forza e determinazione”.

