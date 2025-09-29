GIANPIERO ZINZI (LEGA): “RISULTATO MARCHE DI BUON AUSPICIO PER LA CAMPANIA”

“Il risultato nelle Marche, con i marchigiani che premiano il buon governo del centrodestra sul territorio, è di buon auspicio per la vittoria anche in Campania”. Lo afferma il deputato e coordinatore della lega in Campania Giampiero Zinzi sottolineando che il centrodestra, ancora senza il candidato che sfiderà Roberto Fico, “troverà una sintesi nel più breve tempo possibile, per portare la nostra regione fuori dagli anni di malgoverno, di logiche clientelari e di mancate promesse”.

La Lega, aggiunge Zinzi, “è pronta. Il partito è cresciuto grazie al lavoro di squadra e si è rafforzato sempre di più con i tanti amministratori che hanno deciso di continuare a servire i cittadini condividendo il nostro percorso politico. La Lega sarà grande protagonista del cambiamento in Campania di fronte all’inconsistenza di un campo largo che oggi ha dimostrato tutti i suoi limiti”

