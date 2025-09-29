PROVINCIA DI SALERNO. DEL MASTRO E DELLA MONICA (FDI): “GRAZIE AL GOVERNO PER FONDI VIABILITA'”

Il gruppo di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno, rappresentato da Annalisa Della Monica e Modesto Del Mastro, esprime grande soddisfazione per l’arrivo di 25 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinati alla manutenzione e al potenziamento della rete stradale nel territorio salernitano. Un risultato importante, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e degli enti locali.

Del Mastro e Della Monica sottolineano come questo stanziamento sia frutto del costante impegno del sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone, che ha saputo farsi portavoce delle istanze del territorio presso il Governo, garantendo attenzione e risorse a una provincia che necessita di interventi urgenti per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle sue arterie stradali.

“Questi 25 milioni – dichiarano – sono un segnale tangibile della presenza dello Stato e dell’attenzione del Governo Meloni per la nostra provincia. Le strade rappresentano un’infrastruttura vitale per lo sviluppo economico e sociale dei territori, e questi fondi permetteranno di avviare interventi significativi per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei collegamenti, a beneficio di cittadini e imprese”.

Il gruppo di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno ribadisce inoltre il proprio sostegno al lavoro del sottosegretario Iannone, che “sta dimostrando con fatti concreti quanto sia importante avere rappresentanti istituzionali radicati nel territorio e capaci di trasformare le esigenze locali in risultati concreti. Questa misura – ragionano – non è un punto di arrivo ma un punto di partenza: continueremo a collaborare con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture affinché le risorse destinate alle nostre strade siano utilizzate al meglio e affinché il nostro territorio possa contare su infrastrutture moderne, sicure ed efficienti”.

“Adesso – concludono – invitiamo la Provincia di Salerno e la maggioranza a guida Pd a non sperperare le ingenti somme stanziate e ad investirle nel migliore dei mondi. Dimostrando, in questo modo, una netta differenza col passato”.