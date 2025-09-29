CARLO CALENDA (AZIONE): “FICO ODIA DE LUCA, DE LUCA ODIA MANFREDI, FICO ODIA RENZI”

“Fico odia De Luca, De Luca odia Manfredi, Fico odia Renzi. Questa non è la politica, è un merdaio, non tutta la politica ma le regionali. Sappiamo tutti che è così e sappiamo che tornata dopo tornata la gente non va più a votare proprio perché vede questa roba. La politica si fa se vuoi cambiare qualcosa altrimenti meglio cambiare lavoro”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader di Azione Carlo Calenda, ospite in studio di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

