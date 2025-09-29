FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “LA FESTA DI TELESE CONFERMA LA CENTRALITA’ DEL SANNIO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“La festa nazionale di Forza Italia a Telese ha rappresentato non solo un momento di straordinaria partecipazione, ma anche la prova di quanto il Sannio sia diventato centrale nella nostra strategia politica. Una classe dirigente capace di organizzare e attrarre consenso dimostra che qui si costruisce il futuro”.
Così Fulvio Martusciello, capogruppo al parlamento europeo e segretario regionale di Forza Italia in Campania.
“Determinante – sottolinea Martusciello- è stato il lavoro di Francesco Maria Rubano, parlamentare e segretario provinciale di Benevento, che con autorevolezza e passione ha saputo interpretare le esigenze del territorio e renderlo un laboratorio politico di primo piano. La sua guida fa del Sannio un modello di radicamento e di crescita che tutta Forza Italia gli riconosce e valorizza”.

Related Posts

Settembre 28, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. RIVELLINI (LEGA): “BENE IANNONE, CIRIELLI NOME GIUSTO PER VINCERE”

Settembre 28, 2025

MICHELE STRIANESE NELLA NUOVA ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD CAMPANIA

Settembre 28, 2025

CONGRESSO PD. PIERO DE LUCA ELETTO, ECCO LA NUOVA ASSEMBLEA CON 140 MEMBRI