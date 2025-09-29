FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “LA FESTA DI TELESE CONFERMA LA CENTRALITA’ DEL SANNIO”

“La festa nazionale di Forza Italia a Telese ha rappresentato non solo un momento di straordinaria partecipazione, ma anche la prova di quanto il Sannio sia diventato centrale nella nostra strategia politica. Una classe dirigente capace di organizzare e attrarre consenso dimostra che qui si costruisce il futuro”.

Così Fulvio Martusciello, capogruppo al parlamento europeo e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Determinante – sottolinea Martusciello- è stato il lavoro di Francesco Maria Rubano, parlamentare e segretario provinciale di Benevento, che con autorevolezza e passione ha saputo interpretare le esigenze del territorio e renderlo un laboratorio politico di primo piano. La sua guida fa del Sannio un modello di radicamento e di crescita che tutta Forza Italia gli riconosce e valorizza”.

