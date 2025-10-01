CENTRO DESTRA, OGGI LA GIORNATA DECISIVA ? CAMPANIA A FDI: CIRIELLI O ROMANO?

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la scelta del candidato Presidente in Campania per il Centro Destra. I leader nazionali di Fdi, Forza Italia, Lega e Noi Moderati hanno deciso che la Campania spetta a Fratelli d’Italia che, civico o politico, dovrà esprimere il nome che affronterà il 23 ed il 24 Novembre il candidato del centro sinistra Roberto Fico.

Pare che, al momento, sul tavolo di Fratelli d’Italia, con diverse opzioni e motivazioni, siano rimasti solo i nomi dell’attuale Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e del Presidente della Zes Giosy Romano che, nella giornata di ieri, è stato avvistato a Roma, nei pressi di Palazzo Chigi.

Le prossime ore saranno, davvero, decisive per la scelta del nome del candidato Presidente del centro destra in Regione Campania ? Visti i precedenti, il dubbio oltre che essere spontaneo è anche legittimo.