ITALO CIRIELLI (FDI): “DIPARTIMENTO PER IL SUD DARA’ PIU’ FORZA AI COMUNI”

La nascita del Dipartimento per il Sud, annunciata oggi dal Sottosegretario Sbarra, segna un passo di grande
importanza per il futuro del nostro Mezzogiorno. Come amministratore e rappresentante degli enti locali
non posso che sottolinearne il valore strategico: il nuovo Dipartimento avrà infatti il compito di raccordare
le politiche nazionali con le esigenze concrete dei Comuni e delle amministrazioni territoriali, spesso lasciati
soli a districarsi nella complessità dei fondi e delle normative.
Questo significa, in concreto, più supporto tecnico e amministrativo per gli enti locali, una governance più
chiara dei fondi PNRR e FSC, e soprattutto la possibilità di programmare interventi con una visione
d’insieme. Saranno così ridotti i ritardi e le frammentazioni che in passato hanno spesso penalizzato i
territori del Sud.
Ma l’impatto più rilevante sarà per i giovani della Campania: con strumenti più efficaci di pianificazione e
politiche dedicate alla formazione, all’innovazione e al sostegno alle imprese, il nuovo Dipartimento potrà
creare le condizioni per una vera occupazione qualificata. Non più un Sud costretto a vedere i suoi talenti
emigrare, ma una terra capace di attrarre investimenti e valorizzare le competenze dei ragazzi.
Il Governo Meloni ha già dimostrato in questi tre anni che il Mezzogiorno non è considerato un’area da
assistere, ma una risorsa strategica per la crescita del Paese. Con il Dipartimento per il Sud, questa visione
acquista maggiore concretezza: i Comuni avranno strumenti migliori per servire i cittadini, e i giovani
campani nuove opportunità per costruire il proprio futuro qui, nella propria terra.