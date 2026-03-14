CENTRO DESTRA VERSO LA FRATTURA A SALERNO ED AVELLINO: VENTI DI GUERRA NELLA COALIZIONE

I segnali che arrivano, in queste ore, soprattutto dagli ambienti di Forza Italia lasciano presagire venti di guerra all’interno del Centro Destra in Campania. A fare saltare gli accordi le elezioni, a Napoli, dei Presidenti delle Commissioni Speciali con il partito degli azzurri che non ha digerito la scelta di FDI e Lega di sostenere il nome di Massimo Grimaldi (Lega) alla Commissione Mare. Ed ecco, allora, che diventa tutto piu’ difficile, soprattutto nei comuni di Salerno e di Avellino, gli unici trattati dal Tavolo Regionale del centro destra.

A Salerno Forza Italia, anche se in maniera ufficiosa, ha già abbandonato l’ipotesi di una candidatura unitaria, spostandosi verso una alleanza civica con altre forze politiche in campo, anche del centro sinistra.

Ad Avellino, invece, il quadro sembra già delineato con Forza Italia che andrà a sostenere la candidatura di Laura Nargi e Fratelli d’Italia, invece, quella di Gianluca Festa.