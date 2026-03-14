CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “A SAN MARZANO SUL SARNO IL FRONTE DEL SI AL REFERENDUM E’ UNITO”

Il fermento politico intorno alla riforma della giustizia trova il suo epicentro nell’Agro nocerino sarnese. Domani, domenica 15 marzo, alle 10:30, i locali del ristorante Malaga a San Marzano sul Sarno ospiteranno un atteso dibattito pubblico che promette di tracciare la rotta per il prossimo appuntamento referendario. L’iniziativa, promossa dal comitato territoriale “Cittadini per il Sì”, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che tocca da vicino le fondamenta della democrazia e l’efficienza del sistema Paese.

Il confronto prenderà il via con l’introduzione e i saluti istituzionali di Saverio Desiderio e Salvatore Ciullo, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato organizzatore, figure che da settimane coordinano sul territorio l’attività di informazione sulle ragioni del quesito referendario. La discussione entrerà nel vivo grazie a un parterre di relatori che abbraccia ogni livello della rappresentanza politica, dal locale all’europeo.

Tra i contributi tecnici e politici previsti, spiccano le riflessioni del dottore Enzo Ferrante, consigliere comunale di San Valentino Torio, e l’analisi del legale Enrico Siniscalchi del Foro di Salerno, che porterà il punto di vista tecnico dell’avvocatura. La dimensione regionale sarà garantita dagli interventi dell’onorevole Guido Milanese, vice coordinatore regionale di Forza Italia, e dell’onorevole Roberto Celano, consigliere regionale di Forza Italia, mentre il respiro nazionale sarà assicurato dalla partecipazione del parlamentare Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, e dell’onorevole forzista Tullio Ferrante, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le conclusioni politiche della mattinata saranno invece affidate all’onorevole Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, la cui presenza sottolinea la rilevanza che la riforma riveste anche nel più ampio scacchiere della credibilità internazionale dell’Italia.

Il ruolo di moderatrice e coordinatrice del dibattito sarà ricoperto dall’avvocato Carmela Zuottolo, già sindaco di San Marzano sul Sarno, attuale consigliere comunale della città del pomodoro e responsabile provinciale del comparto Libere professioni di Forza Italia, la quale ha voluto sottolineare con forza la necessità di questo momento di condivisione con la cittadinanza.

“Siamo convinti che la riforma della giustizia non debba restare un tema confinato nelle aule dei tribunali o nei palazzi della politica romana”, ha dichiarato Carmela Zuottolo. “Votare ‘Sì’ significa scegliere una magistratura che operi con tempi certi e una separazione delle carriere che garantisca una reale terzietà del giudice. Come liberi professionisti, sentiamo il dovere di guidare questo cambiamento per liberare il Paese dalle lungaggini che frenano lo sviluppo. L’Agro risponde con compattezza perché consapevole che una giustizia più giusta è la precondizione per la libertà di ogni cittadino”.