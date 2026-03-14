SALERNO, COMUNALI 20026. ANTONIO CAMMAROTA, LE RAGIONI DI UNA SCELTA: DOMENICA 15 MARZO L’INCONTRO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Il Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno Antonio Cammarota e la sua scelta di aderire ad Avanti-Psi per la prossima campagna elettorale per le Comunali. L’appuntamento è per domenica 15 Marzo, a partire dalle 10:00, all’interno dei locali del Bar Moka di Corso Vittorio Emanuele, dove Cammarota, insieme al Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio, al Coordinatore Provinciale del partito Silvano Del Duca ed al Consigliere Regionale Andrea Volpe, illustrerà alla stampa le ragioni di una decisione politica.

Related Posts

Marzo 13, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. VINCENZO DE LUCA: “STO LAVORANDO AD UN PROGRAMMA DI RILANCIO DELLA CITTA'”

Marzo 13, 2026

CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. PD SPACCATO TRA ACCARINO E SENATORE: ARRIVA PIERO DE LUCA PER TROVARE ACCORDO

Marzo 13, 2026

PAGANI. ANNA ROSA SESSA (ITALIA VIVA): “VALZER DIRIGENTI CORRE IL RISCHIO DI BLOCCARE IL COMUNE”