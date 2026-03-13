CARLO CALENDA (AZIONE): “VOTO SI PERCHE’ SONO DACCORDO SU SEPARAZIONE CARRIERE”

Voto sì al referendum “perché si vota sulla Costituzione che è una cosa ben più importante di Meloni, Calenda, Schlein, Conte, e siccome io penso che la separazione delle carriere sia un presidio liberale importante per i diritti dei cittadini, lo avevo nel mio programma elettorale, e anche se sono all’opposizione voto e invito a votare sì”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a 5 minuti, su Raiuno.

“Non esiste” un’influenza della politica nella magistratura, “non c’è nulla in questa riforma che possa sottoporre il pubblico ministero al governo, non è vero e se uno dice” che poi “lo faranno, dovranno fare un’altra legge costituzionale” a cui “voterei contro, ma sarebbe un’altra legge. Non c’è questa paura”, aggiunge.