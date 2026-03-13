SALERNO, COMUNALI 2026. VINCENZO DE LUCA: “STO LAVORANDO AD UN PROGRAMMA DI RILANCIO DELLA CITTA'”

«Sto lavorando per definire un programma di rilancio – ha dichiarato l’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta Fb – dobbiamo ricreare entusiasmo, sviluppo, lavoro, qualità urbana e sicurezza». Secondo De Luca negli ultimi anni si sarebbe registrato «un po’ di sbracamento», una situazione che, ha aggiunto, rende più difficile «riportare cittadini e visitatori a comportamenti rigorosi».

Tra i temi affrontati anche il contrasto ai parcheggiatori abusivi e la regolamentazione delle attività commerciali nel centro storico. «Faremo una modifica rapida delle norme commerciali – ha detto – per tutelare artigianato e commercianti».

Il governatore ha poi puntato il dito contro alcuni comportamenti incivili: «Mi segnalano locali in via Gramsci con musica a tutto volume di notte e gente che accende fuochi d’artificio. Cose dell’altro mondo».