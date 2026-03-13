GIOVANNI GUZZO: “100 ANNI DI BONIFICA, 100 ANNI DI SVILUPPO PER IL VALLO DI DIANO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Ho avuto il piacere di partecipare, presso la splendida Certosa di Padula, al convegno dedicato al Centenario del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e Tanagro, un momento importante di riflessione sul ruolo che la bonifica ha avuto – e continuerà ad avere – nella crescita e nella sicurezza dei nostri territori.”
Lo scrive il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo. 

In questi cento anni, il lavoro dei Consorzi di Bonifica ha rappresentato molto più di un intervento tecnico: è stato un presidio di tutela del territorio, di difesa dal dissesto idrogeologico e di sostegno allo sviluppo agricolo ed economico delle nostre comunità.
La Provincia di Salerno continuerà a sostenere ogni iniziativa che punti alla cura del territorio, alla gestione sostenibile delle risorse idriche e alla sicurezza delle aree interne, perché la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente è una condizione essenziale per il futuro delle nostre comunità.
Un ringraziamento al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, agli organizzatori e a tutti i relatori che hanno animato una giornata ricca di contenuti, confronto e prospettive.
Guardare ai prossimi cento anni significa continuare a investire nella tutela del territorio, nella prevenzione e nello sviluppo sostenibile del nostro straordinario Vallo di Diano.

Related Posts

Marzo 12, 2026

IL COMUNE DI SARNO OSPITA IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PER IL REFERENDUM

Marzo 12, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. DOMENICO VENTURA IN PIAZZA CON IL COORDINATORE NAZIONALE DI DIMENSIONE BANDECCHI

Marzo 12, 2026

EBOLI, COMUNALI 2027. PRIMO INCONTRO DI ALLEANZA VERDI SINISTRA VERSO LE ELEZIONI