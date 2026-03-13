GIOVANNI GUZZO: “100 ANNI DI BONIFICA, 100 ANNI DI SVILUPPO PER IL VALLO DI DIANO”

“Ho avuto il piacere di partecipare, presso la splendida Certosa di Padula, al convegno dedicato al Centenario del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e Tanagro, un momento importante di riflessione sul ruolo che la bonifica ha avuto – e continuerà ad avere – nella crescita e nella sicurezza dei nostri territori.” Lo scrive il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

In questi cento anni, il lavoro dei Consorzi di Bonifica ha rappresentato molto più di un intervento tecnico: è stato un presidio di tutela del territorio, di difesa dal dissesto idrogeologico e di sostegno allo sviluppo agricolo ed economico delle nostre comunità.

La Provincia di Salerno continuerà a sostenere ogni iniziativa che punti alla cura del territorio, alla gestione sostenibile delle risorse idriche e alla sicurezza delle aree interne, perché la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente è una condizione essenziale per il futuro delle nostre comunità.

Un ringraziamento al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, agli organizzatori e a tutti i relatori che hanno animato una giornata ricca di contenuti, confronto e prospettive.

Guardare ai prossimi cento anni significa continuare a investire nella tutela del territorio, nella prevenzione e nello sviluppo sostenibile del nostro straordinario Vallo di Diano.