BILANCIO REGIONALE. IL 19 MARZO IL VOTO IN COMMISSIONE, POI IL 25 MARZO IL DOCUMENTO IN CONSIGLIO

E’ stato fissato il nuovo calendario della Commissione Bilancio della Regione Campania: giovedì 19 Marzo, per l’intera giornata, l’organismo, presieduto da Corrado Matera, dovrà discutere e votare gli emendamenti che, alle 12:00 di venerdi’ 13 Marzo, sono stati depositati, tanto dalla maggioranza quanto dall’opposizione.

Complessivamente sono500gliemendamentipresentati. Una intera giornata di seduta, senza interruzioni, per concludere l’esame del bilancio che, se tutto dovesse andare come nelle previsioni, dovrebbe arrivare in aula per Mercoledi’ 25 Marzo. L’obiettivo del Presidente Fico è quello di ottenere l’approvazione – e la successiva pubblicazione sul BURC- del Bilancio di Previsione entro l’inizio del mese di Aprile, per consentire a tutte le attività che sono ancora ferme di ripartire in concomitanza con l’avvio del nuovo mese e, in ogni caso, prima delle festività di Pasqua.