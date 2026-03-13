REGIONE CAMPANIA. MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “SANGIULIANO PROFILO AUTOREVOLE PER CAPO OPPOSIZIONE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Gennaro Sangiuliano rappresenta il profilo più autorevole per guidare l’opposizione in Consiglio regionale della Campania. Il suo percorso istituzionale, che lo ha visto Ministro della Repubblica, testimonia competenza ed esperienza. In Consiglio regionale sta già svolgendo un ruolo importante di guida e di mediazione all’interno del centrodestra, contribuendo a mantenere unità e qualità nel confronto politico. Non è utile alimentare polemiche che spostano il confronto su un piano personale. Nel centrodestra il principio è chiaro e consolidato, l’indicazione spetta alla forza politica che ha ottenuto il maggior consenso nella coalizione”. Lo dichiara Massimo Grimaldi, presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania.

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