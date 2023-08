CILENTO, SANITA’ ALLO SFASCIO: LA GUARDIA MEDICA TURISTICA CHIUDE FINO AL 20 AGOSTO

E’ davvero sconvolgente l’avviso che, numerosi utenti della Guardia Medica Turistica di Ascea Marina, una delle località piu’ frequentate del Cilento, hanno trovato in questi giorni. L’avviso è chiaro: “La Guardia Medica Turistica chiude dall’8 al 20 Agosto e riapre il 21”. In poche parole nessuna assistenza sanitaria locale, cioè quella fornita proprio dalla Guardia Medica, nel periodo piu’ caldo e di maggiore presenza turistica sul territorio. Una foto che, nelle ultime ore, sta facendo il giro del web, anche perchè di recente il Cilento era stato coinvolto nella vicenda delle ambulanze del 118 prive di medico a bordo, proprio per la carenza dei fondi da parte della Regione Campania. La chiusura della Guardia Medica Turistica ad Ascea è, di sicuro, l’ennesimo colpo per una gestione della sanità che sta diventando sempre piu’ critica in tutta la Regione Campania.

