EUROPEE 2024. NEL M5S SI ATTENDE DECISIONE DI CONTE SUL VINCOLO DEL TERZO MANDATO

E’ Giuseppe Conte, o secondo altri Beppe Grillo, l’uomo che dovrà sciogliere il nodo sul vincolo del terzo mandato elettorale interno al Movimento 5 Stelle, liberando, in questo modo, tanti aspiranti candidati alle prossime Europee del 9 Giugno 2024, a cominciare dall’ex Presidente della Camera Roberto Fico. Qualcuno, pero’, sostiene che a Conte, tutto sommato, la presenza di Fico e di qualche altro nome eccellente del M5S, di nuovo, sulla scena politica, non convenga piu’ di tanto: l’ex Presidente del Consiglio, in questo momento, non ha rivali interni al Movimento 5 Stelle per la leadership politica; la presenza o meno di nomi illustri, come quello di Fico, in lista non produrrà chissà quali aumenti delle percentuali; all’orizzonte ci sono piu’ di quattro anno di legislatura in Parlamento da gestire. Insomma, una serie di fattori che indurrebbero a pensare che Giuseppe Conte, sotto sotto, la sua scelta l’ha già fatta.

