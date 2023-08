SOLOFRA. D’URSO: “IN UN ANNO SI PUO’ FARE, E’ IL NOSTRO IMPEGNO CON LA CITTA'”

“In un anno si puo’ fare è molto piu’ che uno slogan elettorale, è il nostro manifesto di impegno con la città di Solofra perchè stiamo spiegando cosa vogliamo e possiamo fare nei primi 365 giorni di governo della città. Altri, invece, in un anno trascorso al Comune hanno solo pensato ad aumentarsi gli stipendi ed organizzare feste ed eventi per amici e clienti elettorali.” Antonello D’Urso, candidato sindaco della lista Solofra Libera, in vista delle elezioni del 17 e 18 Settembre, ha le idee chiare.

“Non stiamo inventando nulla, ma solo riproponendo il nostro programma elettorale di un anno fa. E, questo per noi è molto importante, stiamo spiegando che in un anno si possono fare tante, tantissime cose, che vanno dalla manutenzione ordinaria di strade e verde pubblico, ad una ricognizione e completamento dei cantieri pubblici aperti da anni, dalla riqualificazione della nostra Zona Industriale agli interventi specifici per le singole frazioni che, in alcuni casi, non hanno un postamat e neppure un medico curante in zona”.