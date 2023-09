CIRIELLI E BASSOLINO A NAPOLI CON CALDORO PER LIBRO SULLE AUTONOMIE

“L’autonomia è una opportunità per il Paese, per affrontare il tema bisogna supera la logica dei guelfi e ghibellini. Non serve la sterile contrapposizione dei No contro i Si ma un ragionamento, una idea. Può essere una occasione per il Sud se il Sud si farà valere”. Lo ha detto Stefano Caldoro, già Ministro e Presidente della Regione Campania, alla presentazione del libro ‘Autonomia, Regionalismo, Macroregione’ a Napoli.

“Bisogna immaginare e costruire un nuovo regionalismo, lanciare la sfida delle macroregioni capaci di lavorare su aree ampie e discutere del Presidenzialismo. Tutte sfide – aggiunge- da tenere insieme per modernizzare il Paese. Non serve, in questa fase, la paura ma la voglia di accompagnare i cambiamenti”.

Ad introdurre l’incontro, organizzato in collaborazione con l’Universitas Mercatorum, l’avvocato Guido Marone, segretario generale Èsud.

Al Senatore Francesco Silvestro, neo Presidente Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, sono stati affidati i saluti istituzionali.

L’iniziativa proseguita con gli interventi del professore Guido Trombetti, componente Clep, del professore Francesco Fimmanò, direttore scientifico Università Mercatorum, dell’onorevole Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Esteri e dell’onorevole Antonio Bassolino, presidente associazione SUDD. L’incontro moderato dal direttore de ‘Il Mattino’ Francesco De Core.