FESTA PROVINCIALE DELL’UNITA’ A BARONISSI. BATTUTE AGROPOLI E NOCERA INFERIORE

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno celebrerà la sua Festa Provinciale dell’Unità, evento politico e di partito, dal 6 al 7 Ottobre a Baronissi. Il Centro della Valle dell’Irno, guidato dal Sindaco Gianfranco Valiante, ha, infatti, battuto la concorrenza di altri due importanti centri della Provincia di Salerno che si erano candidati per ospitare l’evento. Baronissi, infatti, ha battuto Agropoli e, soprattutto, Nocera Inferiore, comune scartato dai vertici provinciali del Partito Democratico dopo la vicenda-scandalo della social card che ha investito la Giunta del Sindaco Pd Paolo De Maio. Da definire il programma dell’appuntamento del prossimo 6 Ottobre a Baronissi, anche se ci sarà il coinvolgimento dei consiglieri regionali Luca Cascone e Franco Picarone, nessuna presenza per la Provincia e per il Presidente Franco Alfieri, poi l’attesa per la conferma dell’arrivo del Governatore della Regione Vincenzo De Luca nella mattinata di sabato 7 Ottobre.

Share on: WhatsApp