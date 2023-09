SAN CIPRIANO PICENTINO. UN’AREA VERDE SU DI UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’

Il Comune di San Cipriano Picentino recupera un bene confiscato alla criminalità organizzata e lo consegna alla cittadinanza. Mercoledi’ 27 Settembre, alle ore 10:00, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Legalità Mario Morcone, verrà tagliato il nastro di una nuova area verde pubblica nella località Vertolla, sorta all’interno di un bene immobile confiscato, grazie al lavoro di Forze dell’Ordine e Magistratura, negli anni passati, ad un esponente della criminalità organizzata della Provincia di Salerno. All’interno dell’area sono stati completati, nell’arco di 9 mesi, numerosi interventi tra cui la realizzazione di una zona pic-nic attrezzata ed un parco giochi con giostrine per i piu’ piccoli.

“Grazie al lavoro dei nostri uffici tecnici ed al finanziamento concessoci dalla Regione Campania”, sottolinea il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, “abbiamo ripristinato la legalità e riportato lo Stato all’interno di una area che, negli anni passati, faceva parte del patrimonio della criminalità organizzata, provento di attività illecite. Abbiamo scelto di trasformare il bene in un luogo dove le famiglie ed i bambini possano trascorrere qualche ora all’aria aperta, a contatto con la natura. Siamo certi che l’Area Verde della località Vertolla si trasformerà in un grande punto di incontro per i cittadini di San Cipriano Picentino ma anche per quelli provenienti dagli altri comuni.”

Share on: WhatsApp