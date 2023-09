MICHELE STRIANESE: “IL MIO RINGRAZIAMENTO AL PREFETTO RUSSO PER I 5 ANNI DI LAVORO”

“Il prefetto Sua Ecc. Francesco Russo sarà il nuovo prefetto di Bari, dopo il decreto di mobilità dei prefetti, che ha destinato lo spostamento di Russo dalla prefettura di Salerno a quella di Bari. In 6 anni di Provincia, prima come consigliere e soprattutto come Presidente, ho condiviso con il Prefetto Russo un grande lavoro per il nostro territorio.

Sicurezza, vigilanza, video sorveglianza delle nostre citta’, migranti, rifiuti, ordine pubblico in generale, ma soprattutto abbiamo vissuto insieme uno dei momenti piu’ difficili per l’ Italia dal dopoguerra ad oggi, quello del COVID 19.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio e già Presidente della Provincia di Salerno.

Una sinergia straordinaria della Provincia con la Prefettura e tutte le forze dell’ Ordine.

Grazie alla Polizia Provinciale, che facemmo funzionare bene, demmo una mano importante per il controllo della citta’ capoluogo e non solo.

Il Prefetto Russo ha lavorato con grande amore per la nostra Provincia. Con grande passione e dedizione.

Colloquiando intensamente con i Sindaci e le altre autorita’ provinciali, sempre per il bene della comunita’.

E’ andato sui territori, nelle citta’, nei palazzi comunali con grande umilta’, ma grande autorevolezza.

Ad esso va il mio ringraziamento piu’ sincero per quanto fatto in questi lunghi 5 anni per la nostra provincia, e lo dico sia come Sindaco in carica di San Valentino Torio che da ex consigliere provinciale ed ex Presidente della Provincia di Salerno.