CIRO MARINO RICONFERMATO ALLA GUIDA DEL SINDACATO UILA SALERNO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Presso l’Azienda Sperimentale Improsta, si è svolto l’ottavo Congresso Territoriale della Uila di Salerno;
È stato riconfermato all’unanimità Segretario Generale, Ciro Marino.
Una giornata ricca di lavoro, di riflessioni, iniziata con la relazione del Segretario uscente, e dopo il contributo degli interventi istituzionali e dei colleghi della Uil, si è arrivati al dibattito delle delegate e dei delegati che hanno arricchito il Congresso.
Presente il Segretario Generale della Uila Campania Emilio Saggese.
Le conclusioni affidate al Segretario Nazionale Gabriele De Gasperis.

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