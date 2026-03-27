Presso l’Azienda Sperimentale Improsta, si è svolto l’ottavo Congresso Territoriale della Uila di Salerno;
È stato riconfermato all’unanimità Segretario Generale, Ciro Marino.
Una giornata ricca di lavoro, di riflessioni, iniziata con la relazione del Segretario uscente, e dopo il contributo degli interventi istituzionali e dei colleghi della Uil, si è arrivati al dibattito delle delegate e dei delegati che hanno arricchito il Congresso.
Presente il Segretario Generale della Uila Campania Emilio Saggese.
Le conclusioni affidate al Segretario Nazionale Gabriele De Gasperis.
CIRO MARINO RICONFERMATO ALLA GUIDA DEL SINDACATO UILA SALERNO
Presso l’Azienda Sperimentale Improsta, si è svolto l’ottavo Congresso Territoriale della Uila di Salerno;