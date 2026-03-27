CIRO MARINO RICONFERMATO ALLA GUIDA DEL SINDACATO UILA SALERNO

Presso l’Azienda Sperimentale Improsta, si è svolto l’ottavo Congresso Territoriale della Uila di Salerno;

È stato riconfermato all’unanimità Segretario Generale, Ciro Marino.

Una giornata ricca di lavoro, di riflessioni, iniziata con la relazione del Segretario uscente, e dopo il contributo degli interventi istituzionali e dei colleghi della Uil, si è arrivati al dibattito delle delegate e dei delegati che hanno arricchito il Congresso.

Presente il Segretario Generale della Uila Campania Emilio Saggese.

Le conclusioni affidate al Segretario Nazionale Gabriele De Gasperis.

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