CITTA’ METROPOLITANA. SI VOTA IL13 MARZO: PD, MANFREDI E DE LUCA CON LISTE SEPARATE

Le elezioni per la Città Metropolitana di Napoli – l’equivalente del vecchio Consiglio Provinciale – dopo un primo rinvio causa Covid, si terranno il prossimo 13 Marzo, con la scadenza per la presentazione delle liste per il 23 febbraio. E, quando manca meno di un mese, è già iniziata la guerra all’interno della coalizione di centro sinistra che dovrà solo preoccuparsi delle candidature al Consiglio, considerato che la Presidenza va, di diritto, al Sindaco del Comune di Napoli. Partito Democratico, il Sindaco Gaetano Manfredi ed il Presidente della Regione Vincenzo De Luca presenteranno liste separate per conquistare i seggi all’interno del Consiglio Metropolitano; un segnale di un certo gelo calato, nelle ultime settimane, tra il Comune di Napoli e la Regione Campania, anche dopo la scelta del taglio dei fondi regionali al Teatro San Carlo. Pare, comunque, che le ragioni della piccola frattura siano anche altre e siano tutte legate alla autonomia con la quale Manfredi sta procedendo nelle sue scelte.

