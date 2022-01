FORZA ITALIA, L’EREDITA’ POLITICA DI ENZO FASANO ED IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE

Chi sarà chiamato a raccogliere l’eredità politica del compianto Enzo Fasano alla guida del Coordinamento Provinciale di Forza Italia ? La decisione, almeno fino a quando terrà banco l’elezione del Presidente della Repubblica, non è ancora all’ordine del giorno ma sarà tra le prime decisioni da prendere, anche in vista degli appuntamenti elettorali di Primavera con le elezioni amministrative. Enzo Fasano, che da Commissario aveva guidato il partito negli ultimi anni, prima ancora di vedere aggravarsi la sua salute, si era preoccupato di riorganizzare l’assetto interno di Forza Italia in Provincia di Salerno, con una serie di nomine. Poi la conferma del suo nome da parte del Coordinamento Regionale al quale, nelle prossime settimane, spetterà anche decidere chi sarà a succedergli alla guida di Forza Italia in tutta la Provincia di Salerno.

