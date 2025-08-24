CLAUDIO DURIGON (LEGA): “TROVEREMO COPERTURE PER NUOVA ROTTAMAZIONE CARTELLE”

Con la nuova rottamazione le cartelle “non le togliamo ma diamo una agevolazione” con la possibilità di rateizzazione lunga, quindi “è vero che c’è una copertura” necessaria nei primi anni ma “è vero anche che c’è una sostenibilità futura”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon interpellato sulle coperture necessarie per la proposta leghista, che è anche un disegno di legge all’esame del Senato, a margine di un evento di Confagricoltura al Meeting di Rimini.

“Io non sono la Ragioneria, poi faremo i conti bene ma credo che con le giuste e adeguate formule ci sarà una sostenibilità per dare un ristoro alle famiglie in difficoltà con le cartelle”. Poi “se costerà due miliardi o tre miliardi vedremo il conteggio finanziario e come poter trovare queste risorse”.

Quanto all’idea rilanciata da Matteo Salvini di non calcolare la prima casa nell’Isee, per il vicesegretario leghista “siamo ad agosto, quindi è il mese delle idee. Se dobbiamo dare un ristoro sui bonus, sappiamo benissimo che l’incidenza dell’Isee è sempre più forte, perché fa scavallare alcuni livelli in base all’Isee che le persone hanno. Quindi, anche sulla prima casa, essendo la prima, credo sia giusto che venga tolta”. Anche in questo caso, rispetto alle risorse “non ho fatto conti, vedremo come fare e gli scaglioni. È una fase istruttoria, però è un’idea molto interessante che potrebbe dare ristoro al ceto medio”.

