CAPACCIO. SIMONA CORRADINO: “CONSIGLIO RINVIATO SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“Rinviare un intero consiglio comunale senza palesare motivazione alcuna è, quantomeno, irrituale.
L’ordine del giorno prevedeva argomenti importanti che avrebbero meritato di essere trattati al più presto per consentire all’intera comunità di prendere coscienza della situazione finanziaria dell’ente.”
Lo scrive la candidata sindaco e, oggi, Consigliera Comunale di Capaccio Paestum Simona Corradino. 

A poco è valso esternare tutte le nostre perplessità sulla modalità e sulla tempistica nonché sulla inopportunità di tale rinvio.
Non possiamo che prenderne atto.
Noi eravamo pronti per il 26 e lo saremo altrettanto per il giorno 8.

