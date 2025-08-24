NOCERA INFERIORE. L’APPELLO DEL SINDACO DE MAIO: “PNRR, NON LASCIATE SOLI I SINDACI”

“Leggevo questa mattina su un quotidiano nazionale che non tutti i sindaci hanno colto l’opportunità di realizzare nuovi asili nido grazie ai fondi del PNRR, in particolare al Sud, dove l’offerta era stata pensata con maggiore intensità.

Le motivazioni? Preoccupazioni legate ai futuri costi di gestione, alla manutenzione e alla sostenibilità del personale.

A Nocera Inferiore, invece, l’amministrazione ha scelto di cogliere questa sfida.”

Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.

Oltre all’asilo nido pubblico già attivo nel quartiere di Grotti, stiamo realizzando due nuove strutture a Piedimonte e Fiano, con l’obiettivo di estendere e distribuire in modo più equo l’offerta formativa su tutto il territorio.

È un progetto ambizioso, che cureremo con dedizione per rispettare sia il cronoprogramma dei lavori sia gli impegni legati ai finanziamenti.

Perché un’amministrazione di centrosinistra crede che sia una priorità assoluta utilizzare le risorse disponibili per creare nuovi servizi pubblici, sostenere le famiglie e offrire un concreto aiuto a tutti quei genitori che lavorano e faticano a conciliare la vita lavorativa con quella familiare.

Tuttavia, resta aperta una questione fondamentale: quella dei costi di gestione.

Serve un intervento serio e strutturale del governo per sostenere i Comuni, per garantire servizi efficienti e per reperire personale qualificato.

Così come è necessario per le Regioni nella realizzazione di ospedali e case di comunità a cura delle Asl.

Nocera continua a lavorare per migliorare e ampliare i servizi pubblici.

Lo fa con impegno, priorità e visione.

Ma questo sforzo dovrebbe diventare una battaglia comune, da affrontare a livello nazionale, con una classe dirigente realmente attenta alle esigenze degli enti locali.