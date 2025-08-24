REGIONALI IN CAMPANIA. LIBRANDI (FI): “FORZA ITALIA DARA’ PROVA DI FORZA”

Redazione Agenda Politica

“Il centrodestra in Campania darà prova di forza. Auspico che i candidati politici che sono stati in corsa per essere candidati a governatore, qualora poi non lo siano, si candidino a consigliere per tirare la lista”. Lo sostiene, in una nota, Gianfranco Librandi, vicesegretario di Forza Italia in Campania.
“Sarebbe un segnale straordinario di compattezza e di umiltà – spiega – Oltretutto mi pare che i tre nomi politici vengano da campagne elettorali a preferenza e quindi non avrebbero alcuna paura a misurarsi”.

