REGIONALI IN CAMPANIA. MAURIZIO LUPI (NM): “ABBIAMO DATO DISPONIBILITA’ DI MARA CARFAGNA”

In vista delle prossime elezioni regionali, “in Campania, come Noi Moderati, abbiamo messo a disposizione anche la candidatura di Mara Carfagna. Quello che noi faremo è come sempre una sintesi insieme a Giorgia e a Matteo e ad Antonio, trovando innanzitutto la persona che meglio può” rappresentare il centrodestra. L’ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, in un punto stampa al Meeting di Rimini aggiungendo che “dove governiamo, riconfermeremo tutti gli uscenti”, per il resto “sceglieremo chi meglio può presentare l’unità della coalizione da una parte e dall’altra una credibilità di alternativa di governo”.

E ha continuato: “Per quanto riguarda la discussione che vedo tra civici o politici, credo che sia una finta discussione: non è un problema di chi è civico o di chi è politico, ma di chi è fino in fondo in grado di rappresentare un’alternativa di governo. Personalmente credo che ci sia bisogno di più politica con la P maiuscola e non invece di un passo indietro della politica. Quindi, questo è il lavoro che stiamo facendo.

Certamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni con le scadenze che avremo, individueremo i candidati migliori. Ma una cosa è certa: da 30 anni la coalizione di centrodestra è unita da questo punto di vista”.

