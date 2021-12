CLEMENTE MASTELLA RIPARTE DALLA CAMPANIA PER IL NUOVO PARTITO NOI DI CENTRO

Entra nella fase di organizzazione concreta sui territorio l’avventura politica di NOI DI CENTRO, il nuovo partito creato e voluto da Clemente Mastella, presentato la scorsa settimana a Roma dall’ex Ministro della Giustizia, oggi Sindaco del Comune di Benevento. Si parte dalla Campania, come era facile immaginare, per la creazione dei nuovi coordinamenti provinciali del partito che punta ad avere un ruolo da protagonista a partire dalle prossime elezioni comunali della primavera 2022. Entro la fine dell’anno Mastella farà visita alle diverse province della Campania, con una serie di iniziative pubbliche con amministratori locali che hanno deciso di aderire a NOI DI CENTRO. Per Gennaio 2022, stando alle voci che arrivano dal Quartier Generale di Clemente Mastella, il partito, almeno sul territorio della Regione Campania, sarà pronto ed operativo per le prossime tornate elettorali.

agendapolitica@libero.it