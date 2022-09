COLLEGIO SENATO GIUGLIANO. SCARLATO (CDX) 42%, CRIPPA (CSX) 24%, CASTELLONE (M5S) 22%

Anche nel Collegio Uninominale per il Senato Giugliano il centro destra, secondo il sondaggio pubblicato da Bibimedia, gode di un ampio margine di vantaggio nei confronti degli altri schieramenti: Elena Scarlato – esponente di Fratelli d’Italia e candidata unica del centro destra – puo’ contare su di una proiezione del 42% dei consensi, con una distanza molto cospicua nei confronti degli altri candidati. Per Davide Crippa – ex MS5, oggi candidato del Centro Sinistra ed esponente di Impegno Civico – c’è una percentuale del 24% mentre per Mariolina Castellone, Capogruppo negli ultimi mesi del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama, il sondaggio di Bibimedia parla di una percentuale del 22%.

