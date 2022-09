SENATO COLLEGIO SALERNO. IANNONE (CDX) 52%, PETRONE (CSX) 24%: MEDIA SONDAGGI BIBIMEDIA

Nel Collegio Uninominale per il Senato della Repubblica della Provincia di Salerno è netto il vantaggio della coalizione di centro destra che candida il Senatore uscente di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Coordinatore Regionale del partito di Giorgia Meloni: per Iannone, dalla media del Sondaggio di Bibimedia, una proiezione del 52%. Dietro, praticamente doppiata, la coalizione di centro sinistra con il 24% che ottiene la candidata Anna Petrone.

Per il Movimento 5 Stelle – che candida il Senatore uscente Franco Castiello – una percentuale del 12%. Per la lista Italia Viva Azione – che mette in campo Gigi Casciello – il 4,9%.